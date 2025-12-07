Anne Sütü Çocuklarda 'Aşı Görevi' Görüyor — Dr. Hakan Çoban'ın Grip Uyarısı

Dr. Hakan Çoban, anne sütünün çocuklarda adeta aşı görevi gördüğünü, grip ve nezleye karşı hijyen, beslenme ve riskli çocuklara aşı önerilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:58
Elazığ Medilines Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hakan Çoban, havaların soğumasıyla birlikte artan grip (influenza) ve nezle vakaları hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Çoban, özellikle bebekler ve okul çağındaki çocukların kış aylarında daha sık enfeksiyon geçirdiğini vurguladı.

Belirtiler

Dr. Çoban, gribin çocuklarda genellikle burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, kırgınlık ve hafif ateş ile seyrettiğini söyledi. Küçük bebeklerde ise daha çok beslenme bozukluğu, huzursuzluk, iştahsızlık, solunum sıkıntısı ve nadiren kalp yetmezliğine kadar giden ağır tablolar görülebileceğini belirtti.

Nezle hakkında ise, bunun 100'ün üzerinde virüsten oluşan bir grup hastalık olduğunu, çocukların kış mevsiminde 7 veya 8 defa soğuk algınlığı yaşayabildiğini kaydetti. Nezlede şikayetler gribe göre daha hafif olup burun akıntısı, öksürük, yutkunma güçlüğü, halsizlik ve iştahsızlık ön plandadır. Bebeklerde ise özellikle iştahsızlık, beslenememe ve burun tıkanıklığı öne çıkar.

Tedavi Yaklaşımı

Dr. Çoban, gribal enfeksiyonlarda bakteriyel süperenfeksiyon yoksa antibiyotik başlanmadığını belirtti. Tedavide öncelikle ateş düşürücü ve ağrı kesici verilmekte, bol sıvı tüketimi, mevsim meyve ve sebzeleriyle C vitamini alımı, istirahat ve temiz ortam önerilmektedir.

Nezle vakalarında da benzer şekilde antibiyotik önerilmediğini, semptomatik tedavi ile gerektiğinde destek amaçlı C vitamini, sıvı tedavisi ve antiviral ilaçların düşünülebileceğini aktardı.

Korunma ve Aşı Önerileri

Çocukların korunması için kapalı ortamlarda kalma süresinin azaltılması, mekanların sık sık havalandırılması ve sigara dumanı içeren ortamlardan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Dr. Çoban, el yıkama alışkanlığının kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Ellerin ağız ve buruna götürülmemesi, bir yere dokunulduktan sonra yıkanması gerektiğini söyledi.

Bebeklerin anne sütüyle beslenmesi durumunda hastalıklara daha az yakalandıklarını belirten Dr. Çoban, anne sütünün bir yerde çocuklarda aşı görevi gördüğünü ifade etti. Ayrıca bağışıklık sistemi bozukluğu veya kronik rahatsızlığı olmayan çocuklara rutin olarak grip aşısı önermediklerini, ancak kronik hastalığı olan çocuklara grip aşısı önerdiklerini sözlerine ekledi.

