Annesini öldüren 15 yaşındaki sanık ceza yağmuruna tutuldu

19 Mayıs'ta Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayın detayları belli oldu. Serap Bor, komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen (50) ile ekmek yaparken, eve boşandığı eşi Erkan A. ile yaşayan oğlu İ.A. geldi. E.A., beraberinde getirdiği pompalı tüfekle annesi Bor'a art arda ateş açmasıyla beraber evde bulunan Cennet Bor ve komşuları saçmalarla yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında Bor'un hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Yaralanan komşuları ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra İ.A. ile babası Erkan A. yakalanarak gözaltına alındı.





Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan kapalı duruşmasıyla beraber dava kararı açıklandı. Duruşmada İ.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılım sağladı. Çocuğunu azmettirmekle suçlanan baba Erkan A. ile öldürülen Serap Bor'un avukatlarla beraber mahkemeye katıldı.

38 YIL HAPİS CEZASI

Kapalı görüşülen duruşma üzerinde Eskişehir 1. ağır Ceza Mahkeme heyetinde I.A.'ya üstsoydan akrabayı kasten öldürmek suçundan ötürü ağırlaştırılmış müebbet cezası veridi. İ.A.'nın yaşı küçük olmasıyla beraber cezası 15 yıla kadar düşürüldü. 3 koşusunun yaralanmasıyla beraber 23 yıl 6 ay hapis cezasına tabi tutuldu.

ANNE BOR: KIZINI DÜŞÜNDÜ

İlde kadın platformu üyeleri Adliye Sarayı önünde Serap Bor'un ailesine destek verilirken platform üyeleri kadın cinayetleriyle dikkat çekerken Serap Bor’un annesi Cennet Bor kararın verilmesiyle beraber gözyaşlarına hakim olamadı. Öldürülen kızının kararın ardından rahat uyuyacağı ifadeleri kullanılırken Bor, rahat uyuyacak, Allah hepinizden razı olsun. Yavrum rahatça yatacak mezarında ifadelerini kullanarak inşallah bırakmazlar diyerek kızının rahat edeceğini belirtti.