Annesiyle bir olan oğul babasını acımasızca katletti!

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Annesi ile birlikte planladığı korkunç plan ile babasını öldüren şahıs gözaltına alındı. Cinayetler ilgili detayları anlatan anne-oğul akıllara durgunluk getirdi.

Ses kayıt cihazları cinayete sebep oldu!

Tekirdağ’da yaşanan bu akıl almaz olayla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Gözaltına alınan zanlılardan gelen ilk itiraflara göre cinayet sebebi, iki çocuk babası Güven Kaçar’ın eşi ve babası arasında gizli bir ilişki olduğunu öğrenmesi oldu.

Güven Kaçar, eşi Mısra Kaçar ve babası Mısra Kaçar arasında ilişki olduğunu düşünmeye başlar ve ispat etmek için eşi ve babasının telefonlarına ses kayıt programı indirir. Güven Kaçar, programda kayıtları dinlemek için baktığında ise kayıtların silindiğini ancak her gün 35-40 dakika arasında babasının ve eşinin görüşmeler yaptığı görür. Bunun üzerine Güven Kaçar ses kayıt programını kendi telefonuna yönlendirir ve buradan kayıtları dinlemeye başlar. Bir ay boyunca bu görüşmeleri dinleyen Güven Kaçar babası ve eşine hesap sorar ve tartışmaya girer. Güven Kaçar’ın babası ve eşi iddiaları kabul etmez. Eşi Mısra Kaçar Güven Kaçar’dan şikayetçi olur. Güven Kaçar için mahkeme uzaklaştırma kararı alır ve boşanma davası açılır.

Boşanma davasının devam ettiği sırada Mısra Kaçar ve kayınp3deri Nazım Kaçar birlikte Zonguldak’a giderler. Bunu öğrenen Güven Kaçar, annesi Münevver Kaçar ve kayınbiraderi Serdal Taşçı’ya eşiyle babasının ilişkisi olduğunu, birlikte gittiklerini ikisini de öldüreceğini söyler. Bunun üzerine anne Münevver Kaçar oğluna elini kana bulamamasını ve kendisinin halledeceğini söyler. Güven Kaçar annesinin bu sözleri üzerine cinayeti gece işlemesini ve boğazını kesmesini söyler.

Münevver Kaçar bir süre sonra korktuğunu ve yapamayacağını söyler. Ardından, Güven Kaçar, annesi ve kayınbiraderi Nazım Kaçar’ı Zonguldak’tan dönmesinin ardından öldürmeye karar verir. Birlikte plan yapan üç şahıs kayınbiraderin kapıda gelen gideni kontrol etmesine, Münevver Kaçar’ın kapıyı açması Güven Kaçar’ın açar açmaz öldürmesi karar verirler. Cinayetin ortaya çıkması halinde ise suçun Münevver Kaçar’ın üstleneceğine karar verildi. Güven Kaçar babası ve eşinin konuşmalarını dinlemek için yatağın altına ses kayıt cihazı yerleştirdi.

Güven Kaçar anne ve babasının evine gitti ve planı uygulamaya başladılar. Nazım Kaçar ve babası arasında ses kayıtları nedeniyle kavga çıkar ve Güven Kaçar masanın üzerinde duran bıçağı defalarca kez babasına saplar.

Olay esnasında bıçağı yamulan Güven Kaçar anne Münevver Kaçar’dan yeni bir bıçak ister ve babasına saplamaya devam eder. Çıkan sesleri duyan kişiler tarafından olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağırıldı. Baba Kaçar olay yerinde vefat etti.

İlk otopsi sonuçlarına göre baba KAÇAR, 20 bıçak darbesi sonucu vefat ettiği tespit edildi. Anne Münevver Kaçar ve Güven Kaçar polis tarafından gözaltına alındı.

Yatağın altında duran ses kayıt cihazının ise olay esnasında alınamadığı ortaya çıktı. Cinayeti üstlenen Münevver Kaçar’ın cinayeti tek başına işleyemeyeceği anlaşıldı. Anne Münevver Kaçar oğluna ses kaydının hemen imha edilmesi birinin eline geçerse sonlarının geleceğini söylediği öğrenildi.

Güven Kaçar bir tanıdığından ses kaydını almasını istedi. Ancak ev polis tarafından mühürlendiği için girilemedi. Polis ise yaptığı aramda bahsi geçen kaydı bularak inceledi. Ses kayıtlarında anne-oğulun cinayeti planlama anları tespit edildi ve ardından ikisi de cinayeti itiraf etti.

Güven Kaçar’ın verdiği ifade ise şu şekilde kayıtlara geçti;

"Planı yaptım, rolleri dağıttım ve bu iş bitecek, dedim. Olaydan önce hazırlıklıydım; şapkam, pantolonum ve elimde eldivenlerim vardı. Annem kapıyı açtı ve kapı arkasında durdu. Babamın normalde beni görmemesi gerekiyordu çünkü bana saldırabilirdi. Serdal, planladığım gibi dışarıdaydı, çağırdığımda gelecekti. İçeri girdiğimde babamla konuşmaya çalıştım ama konuşmak istemedi. Elinde cep telefonu vardı, kendisinden beni öldürmesini istedim. Ses kaydındaki görüşmeler aramızda yaşandı. Bana doğru hamle yapmaya kalktı, masanın üzerindeki bıçağı alıp savurmaya başladım. Sırtüstü yere düştü. Savurduğum bıçak, babamın altında kaldı. Yamulduğunu gördüm, anneme bıçak getirmesini söyledim. Olayda kullanılan bıçağı getirdi. Vurmasını söyledim, 'Sok, sok' şeklinde bağırdım. Babam, anneme küfürler edip, 'Bana kumpas mı kurdunuz?' diye bağırdı. Annemin vurup vurmadığını görmedim, arkamda duruyordu. Bıçağı elinden aldım, öncesinde Serdal'ı içeri çağırdım; ancak girmekte geç kaldı. İçeri girdiğinde yastıkla babamın başına bastırmasını söyledim, söylediğim gibi yaptı. Babamın boğazını kesmeye çalıştım ama sanırım yüzüne geldi. Boğazını kesemedim. Bir süre sonra zaten debelenmeyi bıraktı, hareketiz kaldı."

"Annem kanepeye oturdu, ben ve Serdal evime çıktık. Lavaboda ellerimizi yıkadık. Eldivenleri lavaboya attım. Üstümüzü değiştirdik. Kanlı kıyafetleri poşete koyup, evin 600-700 metre aşağısında bulunan dereye gidip, kıyafetleri yaktık, kalanı da dereye attım. Döndüğümde polisler eve gelmişti. Antidepresan kullandığım için çok rahattım. Polisler bana sorduklarında, ben yapmadığımı söyledim"

Ana-oğul birlikte tutuklandı

Güven Kaçar, ses kaydı ile ilgili olarak karakolda ifade alınması esnasında sigaraya çıktığını ve bir tanıdığını arayarak ses kaydı almasını söyledi. Ancak mühürlenen eve giremeyen tanıdık ölen Nazım Kaçar’ın imam nikahlı eşine haber verdi. Bahsedilen imam nikahlı eş ise polise haber vererek polisin ses kayıtlarına ulaşmasını sağladı. Cinayet planlama anlarının ses kaydına yansıması sonucu anne oğul daha fazla direnemedi ve cinayeti itiraf etti.

Olay sonrası anne ve oğul Çorlu adliyesine çıkarıldı ve planlayarak kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Serdal Taşçı ise anne ve oğulun itirafının ardından gözaltına alındı.