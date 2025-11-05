Antakya'da Aranan Şahıs M.M. Tutuklandı — Kesinleşmiş 21 Yıl 10 Ay 7 Gün Hapis

Antakya'da aranan şahıs M. M. tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden operasyon

Hatay'ın Antakya ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan M. M. isimli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 20 yıl 6 ay, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 6 ay 7 gün, ayrıca 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Bu cezalar neticesinde şahsın toplamda 21 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M. M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

