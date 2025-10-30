Antakya'da Asi Nehri'ne Devrilen Üç Tekerlekli Elektrikli Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Antakya'da Asi Nehri'ne Devrilen Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Güzelburç Mahallesi'nde ekipler seferber oldu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, kazanın meydana geldiği Güzelburç Mahallesi'nde nehre devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sürücü sudan yaralı olarak çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı.
