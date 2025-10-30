Antakya'da Asi Nehri'ne Devrilen Üç Tekerlekli Elektrikli Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Antakya'nın Güzelburç Mahallesi'nde Asi Nehri'ne devrilen kimliği ve plakası belirlenemeyen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı, ekipler müdahale etti.