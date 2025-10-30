Antakya'da Asi Nehri'ne Devrilen Üç Tekerlekli Elektrikli Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Antakya'nın Güzelburç Mahallesi'nde Asi Nehri'ne devrilen kimliği ve plakası belirlenemeyen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 23:39
Antakya'da Asi Nehri'ne Devrilen Üç Tekerlekli Elektrikli Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Antakya'da Asi Nehri'ne Devrilen Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Güzelburç Mahallesi'nde ekipler seferber oldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, kazanın meydana geldiği Güzelburç Mahallesi'nde nehre devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sürücü sudan yaralı olarak çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrilen üç tekerlekli...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrilen üç tekerlekli...

İLGİLİ HABERLER

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Yakutiye'de Okul Çıkışında İzdiham: 21 Öğrenci Hafif Yaralandı
2
Antakya'da Asi Nehri'ne Devrilen Üç Tekerlekli Elektrikli Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
3
Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık İçin İstanbul'da Cenaze Namazı
4
Kosta Rika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı
5
Trabzon'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı
6
Denizli Merkezefendi'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
7
Uşak'ta Cip ile Otomobil Çarpıştı: Karı Koca Öldü, 3 Yaralı

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar