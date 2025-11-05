Antakya'da Trafik Kazası: Tır ile Kamyon Çarpıştı — 2 Yaralı

Antakya'da Tır ile Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı
Kaza yerinden ilk bilgiler
Hatay’da, Antakya - İskenderun yolu Ovakent Mahallesi mevkiinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazada araç sürücüleri yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan 2 yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; hafif yaralı olan sürücüler daha sonra hastaneye sevk edildi.
Trafiği kapatan tır ve kamyonun çekilmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
