Antakya'da Trafik Kazası: Tır ile Kamyon Çarpıştı — 2 Yaralı

Antakya - İskenderun yolu Ovakent Mahallesi'nde tır ile kamyon çarpıştı; 2 sürücü yaralandı, araçlar kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:06
Antakya'da Tır ile Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza yerinden ilk bilgiler

Hatay’da, Antakya - İskenderun yolu Ovakent Mahallesi mevkiinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada araç sürücüleri yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan 2 yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; hafif yaralı olan sürücüler daha sonra hastaneye sevk edildi.

Trafiği kapatan tır ve kamyonun çekilmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

