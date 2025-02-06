Antalya 2. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı Başladı

Antalya 2. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı Açıldı

Antalya'da, Türkiye'nin dört bir yanından sektör paydaşlarının katılımıyla 2. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, arıcılık alanında önemli bir buluşma noktası oldu. Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği'nin ev sahipliğinde yapılan fuara ilgi oldukça yoğun.

İl Tarım ve Orman Müdürü'nden Açıklamalar

Fuarın açılışında İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, organizasyonun gelecekte büyüyerek Türkiye'nin öncü fuarları arasında yer alabileceğini belirtti. Erkal, Antalya'nın hem tarım hem de turizm alanında lider konumda olduğunu vurgulayarak, "Arı, hayat ve gıda için vazgeçilmez. Bu nedenle arıların korunması ve sektörün gelişimine katkıda bulunulması kritik önemde," dedi.

Erkal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sahte ve kaçak ürünlere karşı sıkı denetimler yürüttüğünü de dile getirerek, vatandaşların gönül rahatlığıyla tüketim yapabileceğini ifade etti.

Arı Ürünlerinin Tanıtımı ve Eğitimler

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, fuarın alıcı ve satıcılar için büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin dünya çapında arı varlığı ve bal üretiminde ikinci sırada yer aldığını hatırlattı. "Bal ve arı ürünlerinin tanıtımına daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Şahin ayrıca, fuarlarda sektör paydaşlarına eğitimler vererek, balı seven ve apiterapi ürünlerini merak edenleri etkinliğe davet etti.

Fuardaki Katılım ve Süreç

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan da, sektör paydaşlarının katılımıyla 51 firmanın stant açtığını belirtti. Antalya 2. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, 9 Şubat'a kadar devam edecek.

Fuar, katılımcılara arıcılık sektöründeki son gelişmeleri takip etme ve ürün çeşitliliğini görme fırsatı sunmakta.

Antalya 2. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından üretici ve sektör paydaşlarının katılımıyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Antalya 2. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından üretici ve sektör paydaşlarının katılımıyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.