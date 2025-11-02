Antalya Adrasan'da Mahsur Kalan Ukraynalı Turist Kurtarıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan'da dağlık alanda mahsur kalan Ukrayna uyruklu Liumydla Vakula kurtarıldı, yaralı turist Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 10:48
Antalya Adrasan'da Mahsur Kalan Ukraynalı Turist Kurtarıldı

Antalya Adrasan'da Mahsur Kalan Ukraynalı Turist Kurtarıldı

Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışması

Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğa yürüyüşü yaptığı sırada dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı. Adrasan Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Ukrayna uyruklu Liumydla Vakula (54), tırmandığı bölgeden dönemeyince yardım çağrısında bulundu.

Mağdur, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bölgeden alınması için destek istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kurtarılan turistin yaralı olduğu belirlendi ve tedavi amacıyla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken dağlık alanda mahsur kalan turist...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Sonbahar Renkleri: Küçükelmalı ve Bozcaarmut Göleti
2
Üner Karabıyık: LGBT propagandasına karşı 'Aile dostu ekosistem' kurulmalı
3
Amsterdam Fatih Camisi Müzeler Gecesi'nde 1000'den Fazla Ziyaretçi Ağırladı
4
YÖK'ün Yapay Zeka ATP 2025-2026 Başvuruları Başladı
5
Yapay Zeka Adli Bilişimde Fırsat ve Riskler: Hamza Aytaç Doğanay
6
Depremzede Canan Göçmen Hatay'da 30 Sahipsiz Kediye Kucak Açtı
7
Anadolu Otoyolu Düzce Kesiminde Sis: Görüş Mesafesi Düştü

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde