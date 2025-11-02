Antalya Adrasan'da Mahsur Kalan Ukraynalı Turist Kurtarıldı

Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışması

Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğa yürüyüşü yaptığı sırada dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı. Adrasan Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Ukrayna uyruklu Liumydla Vakula (54), tırmandığı bölgeden dönemeyince yardım çağrısında bulundu.

Mağdur, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bölgeden alınması için destek istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kurtarılan turistin yaralı olduğu belirlendi ve tedavi amacıyla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

