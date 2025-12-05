Antalya Akseki'de Trafik Kazası: 2'si Çocuk 5 Yaralı

Kaza Detayları

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde gerçekleşti. Harun Reşit B. idaresindeki 42 ADK 819 plakalı otomobil, Akseki'den Manavgat yönüne seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şeridinden çıktı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen Muhammet E. yönetimindeki 07 ANU 296 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Müdahale ve Yaralılar

Kazayı gören sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Akseki Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Muhammet E. (39), otomobil sürücüsü Harun Reşit B. (41) ile aynı araçta yolcu olan Hatice B. (43), Yağız B. (10) ve Yiğit B. (7) yaralandı.

Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı.

