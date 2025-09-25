Antalya Aksu'da Kundu Mahallesi'nde Çöp ve Moloz Yangını Söndürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle seralara sıçramadan söndürüldü; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:45
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Mahallesi yakınlarındaki seralara yakın bölgede, çöpler ve molozların bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yoğun çaba göstererek yangını müdahale etti ve alevlerin seralara sıçramasını engelledi.

Yanan plastiklerin neden olduğu siyah duman mahalle üzerinde yoğun bir şekilde yayıldı ve bu durum çevrede yaşayanların dikkatini çekti; bazı kişilerin yangını izlemesi gözlendi.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede halen soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çöp ve molozların bulunduğu alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

