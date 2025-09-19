Antalya Alanya'da Orman Yangını: Aliefendi'de Müdahale Hava Destekli Sürüyor

Alanya Aliefendi Mahallesi'nde 22.00'de başlayan orman yangınına gece karadan, sabah havadan müdahale başladı; tahliyeler ve hasar bildirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 08:06
Antalya Alanya'da Orman Yangını: Aliefendi'de Müdahale Hava Destekli Sürüyor

Antalya Alanya'da Orman Yangını: Aliefendi'de Müdahale Hava Destekli Sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yerleşim yerlerine yaklaştı.

Müdahale ve tahliyeler

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgedeki çalışmalarda tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi. Alevler sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, bölgede incelemelerde bulunarak yazılı açıklama yaptı: "Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural de yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığını belirterek, "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor." dedi.

Havadan müdahale başladı

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle sürdürülen söndürme çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da katıldı. Havalanan helikopterler, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor. Çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçisi alevlerin yayılmaması için yoğun şekilde görev yapıyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor; bazı bölge sakinleri ekipler için su ve kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Alevler, sera ve...

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Alevler, sera ve bahçelerde hasara neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Alevler, sera ve...

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Yollarında Güncel Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları — Trafik Uyarısı
2
Mark Carney Meksika'da: Sheinbaum ile USMCA Odaklı Eylem Planı
3
Özgür Özel'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı: Gazilere Şükran ve Vefa Çağrısı
4
Trump: Avrupa Çin'e Ekonomik Baskı Uygulasa Rusya-Ukrayna Savaşı "Belki Biter"
5
Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi: 35 Madde Oy Birliğiyle Değişti
6
Tekirdağ'daki Kanola Tarlaları Fotoğraf Tutkunlarını Kendine Çekiyor
7
Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)