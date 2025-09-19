Antalya Alanya'da Orman Yangını: Aliefendi'de Müdahale Hava Destekli Sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yerleşim yerlerine yaklaştı.

Müdahale ve tahliyeler

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgedeki çalışmalarda tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi. Alevler sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, bölgede incelemelerde bulunarak yazılı açıklama yaptı: "Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural de yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığını belirterek, "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor." dedi.

Havadan müdahale başladı

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle sürdürülen söndürme çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da katıldı. Havalanan helikopterler, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor. Çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçisi alevlerin yayılmaması için yoğun şekilde görev yapıyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor; bazı bölge sakinleri ekipler için su ve kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

