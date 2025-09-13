Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eser yeni müze projesi için taşındı

Bakan Ersoy'dan açıklama

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Depreme dayanıklı, zamanın koşullarına uygun, modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık.

Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu binlerce eserin özel koruma altında olduğu bildirildi.

Bakan Ersoy, eserlerin yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında ve uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edileceğini belirtti. Kültür hazinelerimizin Antalya'daki yeni müzemizde geleceğe emanet edileceğini vurguladı.

