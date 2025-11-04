Antalya ATASEM'de 'Sahne Makyajı' Kursu: Kadınlara Yeni Meslek İmkanı

Kurs ve Etkinlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Sanat Eğitim Merkezi’nde (ATASEM) açılan 'Sahne Makyajı' kursu, kadınlara yeni bir meslek olanağı sunuyor. Kursiyerlerin yaptığı özel konsept makyajlar göz kamaştırıyor.

ATASEM kursları sayesinde kursiyerlere hem iş hem de sosyalleşme imkanı sağlanıyor. ATASEM’in en çok ilgi gören kurslarından Sahne Makyajları ile kursiyerler tiyatro ve sinema sektöründe kendilerine yeni iş alanları açıyor.

Eğitim İçeriği

Eğitimlerde sektördeki birçok farklı sahne oyunlarına yönelik makyaj teknikleri öğretiliyor. Toplam 304 saat süren eğitimler kapsamında ise özel makyaj teknikleri hazırlandı. Etkinliğe özel olarak korku filmi konseptli kıyafetler giyen kursiyerler, eğitmenleri eşliğinde korkutucu makyajlar yaptı.

18 yaşındaki kursiyer Ela Özcan şöyle dedi: "Özel bir çalışma yaptık. Benim yüzüme de karakter makyajı uyguladık. Makyajımda tiyatro kanı, peçete, iğne var. Hayalim dizi ve sinema sektöründe makyaj çalışmalarında yer almak".

Sahne makyajları kursiyeri Ayşe Işık ise duygularını şu sözlerle aktardı: "ATASEM’de sadece meslek öğrenmiyorum, hayatıma da çok güzel bir keyif katıyor" "Belli bir yaşa kadar bir yüksekokul okuyamadığım için bir meslek edinemedim. Ama kendimi sürekli geliştirdim. ATASEM’de daha önce İngilizce, ofis programları ve temel makyaj eğitimi gibi kurslara gelmiştim. Bu dönem de Sahne Makyajları kursunda eğitim alıyorum. Elim daha önce eyeliner bile tutamazken şimdi çizimler yapabiliyorum. Renk karışımları yapmayı, fön çekmeyi öğrendim. ATASEM, hayatıma kattığım çok güzel bir şey".

