Antalya Balıkçı Barınağı'na Rüşvet Operasyonu

Rüşvet İddialarıyla Operasyon

Antalya Balıkçı Barınağı'nda, teknelerin bağlanması ve karaya çekilmesi süreçlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Teknik ve Fiziki Takip Sonrası Gözaltılar

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Konyaaltı Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 8 ay süreyle teknik ve fiziki takiplere devam ettiği belirtildi.

Kooperatifin Usulsüz Faaliyetleri

Gerçekleştirilen çalışmalarda, Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifinin, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen fiyat tarifesi dışında, teknelerini bağlamak isteyen tekne sahiplerinden usulsüz ödeme aldığı tespit edildi. Kooperatif, tekne sahiplerini resmi belgesi olmayan ödemeler yapmaya zorlayarak haksız kazanç elde etmekteydi.

Arama ve Ele Geçirilen Materyaller

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyal de ele geçirildi. Operasyon sonunda, Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi'nden C.T. ve diğer kooperatif üyeleri gözaltına alındı.