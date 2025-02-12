Antalya Basın Ödülleri: Anadolu Ajansına 3 Ödül

2024 Yılı Antalya Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen 2024 Yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında Anadolu Ajansı, dikkat çekici başarılar elde etti. Bu prestijli ödüller, gazetecilik alanındaki en başarılı çalışmaları ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenleniyor.

Bu yıl Antalya'daki basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, Anadolu Ajansı, toplamda 3 ödül ile etkinliğe damgasını vurdu. AJans, haber ve medya alanındaki kaliteli içerikleri ile okuyucularının beğenisini kazandı.

AGC Başkanı, ödül töreninde yaptığı açıklamada; "Medya sektörünün güçlenmesi ve hak edilmiş başarıların ödüllendirilmesi bizim için oldukça önemli." diyerek, Anadolu Ajansı’nın başarısını vurguladı.

Antalya’da gerçekleşen bu önemli etkinlik, yerel basının gelişiminde ve gazeteciliğin öneminin artmasında büyük rol oynuyor.

Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2024 Yılı Antalya Basın Ödülleri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ekibinden 3 gazeteci ödül kazandı. AGC Başkanı İdris Taş (ortada), ödül kazananları açıkladı.

Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2024 Yılı Antalya Basın Ödülleri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ekibinden 3 gazeteci ödül kazandı. AGC Başkanı İdris Taş (ortada), ödül kazananları açıkladı.