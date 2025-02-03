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Antalya Başsavcılığı, Avukat Çiçek Hakkında Soruşturma Başlattı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Cemil Çiçek hakkında 'halkı yanıltıcı bilgi yayma' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:02
Antalya Başsavcılığı, Avukat Çiçek Hakkında Soruşturma Başlattı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Çiçek'e Soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosuna kayıtlı avukat Cemil Çiçek hakkında, 'Yenidoğan çetesi' davası sanıklarından İlker Gönen'in Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesi üzerine yaptığı açıklamalar nedeniyle halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık açıklamasında, Gönen'in Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleşen intihar olayı ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Söz konusu açıklamada, Cemil Çiçek'in sosyal medya ve görsel medyada yaptığı açıklamaların, soruşturma kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Olayın Arka Planı ve Suçlamalar

Bu gelişme, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturma ile bağlantılıdır. Söz konusu soruşturma, bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddia edilen organize suç örgütünü kapsıyor. Doktor Fırat Sarı liderliğindeki 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında İlker Gönen'in de bulunduğu 14 şüpheliyi yakalamıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye göre, İlker Gönen, Fırat Sarı'nın lider olduğu suç örgütünde yer alıyordu.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. İlker Gönen, 1 Şubat günü Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki kapalı cezaevinde tek kişilik hücresinde yaşamına son vermişti.

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