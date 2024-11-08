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Antalya, Bükreş ile NetZeroCities Programı'na Katıldı

Antalya, NetZeroCities İkiz Şehirler Programı'nda Bükreş ile eşleşerek sürdürülebilirlik hedeflerine yöneliyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:54
Antalya, Bükreş ile NetZeroCities Programı'na Katıldı

Antalya, Bükreş ile Sürdürülebilirlik İşbirliği Yapıyor

Antalya, Avrupa'nın sürdürülebilir şehirler ağı olan NetZeroCities İkiz Şehirler Programı çerçevesinde Romanya'nın başkenti Bükreş ile eşleştirildi. Bu program, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik alanında önemli adımlar atmayı amaçlıyor.

18 Aylık Program Kapsamında İşbirliği

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, programın 18 ay süreceği ve bu süre zarfında iki şehir arasında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirileceği belirtildi. Her iki şehir, yerel yönetimlerinin önderliğinde yenilikçi şehircilik çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın iklim değişikliğiyle mücadelesinde kararlılıkla ilerlediğini vurgulayarak, "Bükreş ile başlatılan bu ortaklık sayesinde, şehrimize yenilikçi çözümler kazandırarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atacağız." ifadelerini kullandı. Böcek, bu uluslararası işbirliklerinin Antalya'nın iklim nötrlüğü hedefine ulaşmasında kritik bir rol oynayacağını da ekledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadelesini sürdürmekte kararlıdır ve üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edecektir.

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