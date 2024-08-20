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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Deniz Kirliliği Nedeniyle Cezai İşlem

Antalya'da deniz kirliliğine neden olan arıtma tesisi için belediyeye 464 bin lira para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:02
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Deniz Kirliliği Nedeniyle Cezai İşlem

Deniz Kirliliğinde Cezai İşlem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde meydana gelen deniz kirliliği nedeni ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira ceza kesildi.

Olayın Sebebi ve İncelemeler

Bakanlığın resmi açıklamasına göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bir atık su arıtma tesisinin deniz deşarjı hattında yapılan sualtı incelemelerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait dalış ekipleri tarafından ciddi kirlilik tespit edildi.

İncelemede, hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı gözlemlendi. Ayrıca, Damlataş Plajı'nda bulunan yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasındaki durum da benzer şekilde kaydedildi.

Denetimler ve Cezalar

Bakanlığa gelen ihbar üzerine Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün denetim ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan denetimlerde, tesisin standartlara aykırı bir şekilde atık su deşarjı yaptığı belirlendi ve bu akış anında durduruldu.

Dalmataş Plajı'ndaki yağmur suyu hattında bulunan kaçak bağlantıların ise kesilmesi için çalışma başlatıldı.

Sonuç ve Aksiyonlar

Bu sebep ile Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira idari para cezası uyguladı ve durumu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Öte yandan, Bakanlık ekipleri denizden yeniden numuneler alarak analiz gerçekleştirdi ve deniz suyu değerlerinin normale döndüğünü tespit etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde deniz kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira para cezası uygulandığını ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde deniz kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira para cezası uygulandığını ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde deniz kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira para cezası uygulandığını ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde deniz kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira para cezası uygulandığını ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde deniz kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira para cezası uygulandığını ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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