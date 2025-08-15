DOLAR
Antalya Büyükşehir rüşvet operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklandı; 195 milyon lira iddiası ve kayyum talebi dosyada yer aldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 21:57
Antalya Büyükşehir rüşvet operasyonu: 8 kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasında, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuklandı.

Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Ağustos tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilk etapta 17 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi serbest bırakıldı, kalan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenler arasında, savcılık sorgusu sonucunda 8 kişinin tutuklandığı, 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve 2 kişinin savcılık ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.

İddialar: Milyonluk rüşvet ve para aklama yöntemi

Soruşturma dosyasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y. isimli kişilerin, hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e toplam 195 milyon lira rüşvet verdiği iddiası yer aldı.

Teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının elden teslim edildiği ve paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı öne sürüldü. Şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği iddiası dosyada yer aldı.

Ayrıca, kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimlere tescil edildiği ve ödemelerin ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma kapsamına dahil oldu.

Döviz bürosu ve kuyumcular için kayyum talebi

Başsavcılık, soruşturma dosyasındaki hesap hareketleri, şüpheli ifadeleri ve diğer bilgi-belgelere dayanarak 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmasını talep etti.

Soruşturmanın seyri ve önceki gözaltılar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış; Muhittin Böcek tutuklanmış, Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kararın ardından Muhittin Böcek İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış; bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol ve ev hapsi ile serbest bırakılmıştı.

Zuhal Böcek, 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış; diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. ise sonraki gün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerlerinin bazıları savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

