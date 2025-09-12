Antalya Büyükşehir rüşvet soruşturmasında 14 kişi adliyeye sevk edildi

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:20
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 14 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticilerin de aralarında olduğu çok sayıda zanlının ifadesi alındı.

Operasyon ve ifadeler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toplam 21 zanlının ifade işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, aralarında görevinden uzaklaştırılan eski başkan Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep K.'nin de bulunduğu 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın seyri ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınan Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep K.'nin ifadeleri sonrası Böcek tutuklandı, Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın ardından Muhittin Böcek İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

27 Temmuz'da yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklandı.

12 Ağustos'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 2'si serbest bırakıldı; adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İddialar, mali bağlantılar ve yeni tutuklamalar

Soruşturma dosyasında, Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia ediliyor. Rüşvet paralarının yatırıldığı öne sürülen döviz bürosu ile paraların altına çevrildiği iddia edilen iki kuyumcu işletmesine kayyum atandı.

19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na döndüğünde gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı. Soruşturma kapsamında görevi uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de teslim olup tutuklandı.

Soruşturma çok sayıda gözaltı, adli işlemler ve kayyum atamalarıyla devam ediyor; yargı süreçleri ilerledikçe yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

