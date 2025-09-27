Antalya Büyükşehir rüşvet soruşturmasında 3 kişi tahliye edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı M.E.H, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S. ve belediye şirketi Antepe Müdürü İ.E., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakılan 3 kişi, cezaevinden salıverildi.

Soruşturmanın seyri

Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülüyor. Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alındı; aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın ardından Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Zuhal Böcek, 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklandı.

12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Soruşturma kapsamında, Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y.'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ile paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklandı.

Soruşturmanın devamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklandı.

Soruşturma sürerken, son olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan üç şüphelinin tahliyesi, davanın seyrine ve soruşturmanın kapsamına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.