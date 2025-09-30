Antalya Büyükşehir Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 20'ye Yükseldi

Antalya Büyükşehir'e yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 22 şüpheliden 20'si gözaltına alındı; aramalar Antalyaspor binası ve hafriyat işletmesinde yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:05
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 20'si yakalandı. Polis ekipleri sabah saatlerinde 16 kişiyi, çalışmanın devamında 4 kişiyi daha gözaltına aldı; 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gözaltına Alınanlar

Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö, iş insanları R.K. ve R.S. ile A.K., T.K.K., S.K., O.E., F.E., F.F., Ş.A., Y.E.Y., B.M.Z., H.R., H.A., F.Ö., M.K., A.E., E.A. ve N.Y. bulunuyor.

Aramalar ve Yerlerdeki İşlemler

Polis ekipleri, eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan ve bir süre önce ismi "Antalyaspor Kulübü" olarak değiştirilen derneğin binasında arama yaptı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama gerçekleştirdi. Ekipler, arama yapılan kasaları kilitleyip anahtarlarını alarak tutanak tuttu.

Soruşturmanın Seyri

Soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış; aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanmış, Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İddialara göre, Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği ileri sürüldü. Rüşvet paralarının hesaplarına yatırıldığı iddia edilen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği öne sürülen 2 kuyumcuya kayyum atandı.

Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan ile iş insanı F.A. 7 Eylül'de tutuklandı. Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu tutuklanmış, Zeynep K. dahil 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılardan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş 27 Eylül'de serbest bırakıldı.

