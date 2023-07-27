Antalya cayır cayır yanıyor: 3. günde de müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük-Değirmendere mevkiinde 24 Temmuz Pazartesi akşamı ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgede çıkan yangınlar karadan ulaşımın zorlaşmasına karşın gece görüşlü helikopterlerin yardımıyla gece karadan söndürüldü.





Bütün gece süren çatışmalardan sonra şafak sökerken çok sayıda helikopter ile birlikte uçak havalandı. Bölgede konuşlandırılan helikopterler, denizden toplanan suları yangın bölgelerine taşıyarak yangınla mücadeleye yardımcı oluyor. Karadan çok sayıda fıskiye, ağır ekipman, itfaiye aracı ve orman işçisi yangınlara müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının çıktığı ilk gün bölgeyi ziyaret ederek ekiplerin çalışmalarını denetledi ve bölgenin zorlu arazi yapısı nedeniyle yangını kontrol altına almanın zor olduğunu söyledi.





BAKAN YARDIMCISI VEYSEL TİRYAKİ: 3 GÜNDÜR MÜDAHALE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınla ilgili açıklama yaptı ve yangının günlerdir kontrol altına almaya çalışıldığını söyledi. Bakan Tiryaki, açıklamasında "Yangın kontrol altına alınmamasına rağmen vadide sıkıştı, etrafı kara araçlarıyla çevrildi ve iki günden fazla hava araçlarıyla durduruldu. Binalara, yerleşim yerlerine, özellikle turistik bölgelere yönelik herhangi bir tehlike oluşmadı. tahliye edilecek köy veya yerleşim yeri yok. Neyse ki aramızda can kaybı olmadı. Ne yazık ki yanık alanlarda farklı organizmalar ve bitkiler olabilir. Tabii bu da çok üzücü." ifadelerini kullandı.