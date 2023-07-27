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  3. Antalya cayır cayır yanıyor: 3. günde de müdahale sürüyor

Antalya cayır cayır yanıyor: 3. günde de müdahale sürüyor

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Antalya cayır cayır yanıyor: 3. günde de müdahale sürüyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan tüm müdahaleler devam ettiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, bölgenin zorlu bir araziye sahip olduğunu ve yangınları kontrol altına almak için tüm önlemlerin alındığını söyledi. Bakan yardımcısı Veysel Tirkayi ise yaptığı açıklamasında yangın sönüdrme çalışmalarının yangın çıktıktan sekiz dakika sonra başladığını aktardı.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük-Değirmendere mevkiinde 24 Temmuz Pazartesi akşamı ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgede çıkan yangınlar karadan ulaşımın zorlaşmasına karşın gece görüşlü helikopterlerin yardımıyla gece karadan söndürüldü.

Antalya orman yangını

Bütün gece süren çatışmalardan sonra şafak sökerken çok sayıda helikopter ile birlikte uçak havalandı. Bölgede konuşlandırılan helikopterler, denizden toplanan suları yangın bölgelerine taşıyarak yangınla mücadeleye yardımcı oluyor. Karadan çok sayıda fıskiye, ağır ekipman, itfaiye aracı ve orman işçisi yangınlara müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının çıktığı ilk gün bölgeyi ziyaret ederek ekiplerin çalışmalarını denetledi ve bölgenin zorlu arazi yapısı nedeniyle yangını kontrol altına almanın zor olduğunu söyledi.

Antalya orman yangını

BAKAN YARDIMCISI VEYSEL TİRYAKİ: 3 GÜNDÜR MÜDAHALE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınla ilgili açıklama yaptı ve yangının günlerdir kontrol altına almaya çalışıldığını söyledi. Bakan Tiryaki, açıklamasında "Yangın kontrol altına alınmamasına rağmen vadide sıkıştı, etrafı kara araçlarıyla çevrildi ve iki günden fazla hava araçlarıyla durduruldu. Binalara, yerleşim yerlerine, özellikle turistik bölgelere yönelik herhangi bir tehlike oluşmadı. tahliye edilecek köy veya yerleşim yeri yok. Neyse ki aramızda can kaybı olmadı. Ne yazık ki yanık alanlarda farklı organizmalar ve bitkiler olabilir. Tabii bu da çok üzücü." ifadelerini kullandı.

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