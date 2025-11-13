Antalya cinayet davasında tehdit iddiası: Tamer Ertürk adliyeye başvurdu

Antalya'da Hamit Sunbat'ın öldürülmesine ilişkin davada katılan Tamer Ertürk, duruşmada tehdit şikayetini geri çekti; ardından yurt dışı kodlu numaradan gelen mesajlarla adliyeye suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:10
Antalya cinayet davasında tehdit iddiası: Tamer Ertürk adliyeye başvurdu

Antalya cinayet davasında tehdit iddiası: Tamer Ertürk adliyeye başvurdu

Olayın geçmişi

Antalya'da alacak meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada iş insanı Hamit Sunbat tabancayla vurulmuş, karın bölgesinden yaralanan Sunbat, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 22 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Olay, 18 Nisan'da Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Şüpheli Durmuş Ali Arslan, gözaltına alınıp mahkemece "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklanmıştı.

Duruşmadaki gelişme

Davanın ikinci duruşması Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Olayla ilgili daha önce "Odaya geldi, ateş etti" şeklinde sanık aleyhine ifade veren şirket sahibi ve katılan Tamer Ertürk, duruşmada sanık tarafından kendisinin tehdit edildiğine dair şikayetinden vazgeçti. Ertürk duruşmada, "Sanık tarafından herhangi bir tehdit almadım, tehditle ilgili konudan şikayetçi değilim. Ancak ortağımın babası öldüğü için şikayetçiyim" dedi. Mahkeme heyeti, Ertürk'ün katılan sıfatının kaldırılmasına ve dosyanın bir örneğinin uzlaşma bürosuna gönderilmesine karar verdi.

Duruşmadan iki gün sonra adliyeye suç duyurusu

Ancak Ertürk, duruşmadan iki gün sonra Antalya Adliyesi'ne başvurarak şikayetçi oldu. Ertürk, duruşma öncesi ve sonrası telefonuna gelen mesajları gösterdiğini belirtti. İddialara göre, duruşmadan bir gün önce yurt dışı kodlu kimliği belirsiz bir numaradan gelen tehdit içerikli mesajlarda "Anneni öldüreceğim, çocuğunu öldürürüm yarın mahkemede dediklerimizi yap kimseye mesajı gösterme Durmuş Ali Arslan’ın ailesiyle görüşmeyeceksin" gibi ifadeler yer aldı. Duruşma sonrası ise aynı numaradan "Bugün gerekeni yaptın, ifadeni çektin teşekkür ederim. Çekmeseydin tüm ailen zarar görecekti. Bundan sonraki süreci beraber yapacağız, aksi halde tüm ailen ölür" şeklinde mesajlar geldiğini gösterdi.

Ertürk'ün ifadeleri ve endişesi

Adliyede basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ertürk, "Cinayetin işlendiği şirketin sahibiyim. Mahkemeden önce bilmediğim bir numaradan tehdit mesajları aldım. Hayrettin Sunbat’tan korkmamam gerektiği, onunla ilgili infaz verildiği bile söylendi. Mahkemede tereddüt ettiğim için şikayetimden vazgeçtim. Şimdi bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Mahkeme öncesi tehdit mesajları, mahkeme sonrası teşekkür mesajları geldi" dedi.

Suç duyurusu kapsamında verdiği ifade tutanağında ise Ertürk, "Tehdit edildiğim için şikayetçiyim. Bu kişi veya kişilerin kim olduğunu bilmiyorum. Şüphelendiğim kimse yoktur. Can güvenliği endişem vardır" ifadelerini kullandı.

ANTALYA’DA ALACAK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA İŞ İNSANI HAMİT SUNBAT’IN VURULARAK...

ANTALYA’DA ALACAK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA İŞ İNSANI HAMİT SUNBAT’IN VURULARAK ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ TUTUKLU SANIK DURMUŞ ALİ ARSLAN’IN DAVASINDA, "SİLAHLA TEHDİT" ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇEN KATILAN TAMER ERTÜRK, DURUŞMA ÖNCESİ VE SONRASI YURT DIŞI KODLU BİR NUMARADAN TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR ALDIĞINI İLERİ SÜREREK ANTALYA ADLİYESİ’NE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU. ERTÜRK, İFADE TUTANAĞINDA "TEHDİT EDİLDİĞİM İÇİN ŞİKAYETÇİYİM. BU KİŞİ VEYA KİŞİLERİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM" DEDİ.

ANTALYA’DA ALACAK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA İŞ İNSANI HAMİT SUNBAT’IN VURULARAK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
3
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
4
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı
5
TOKİ Ordu'da Sosyal Konut İçin Taşınmazları Kamulaştıracak
6
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Gerçekleşti

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?