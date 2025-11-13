Antalya cinayet davasında tehdit iddiası: Tamer Ertürk adliyeye başvurdu

Olayın geçmişi

Antalya'da alacak meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada iş insanı Hamit Sunbat tabancayla vurulmuş, karın bölgesinden yaralanan Sunbat, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 22 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Olay, 18 Nisan'da Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Şüpheli Durmuş Ali Arslan, gözaltına alınıp mahkemece "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklanmıştı.

Duruşmadaki gelişme

Davanın ikinci duruşması Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Olayla ilgili daha önce "Odaya geldi, ateş etti" şeklinde sanık aleyhine ifade veren şirket sahibi ve katılan Tamer Ertürk, duruşmada sanık tarafından kendisinin tehdit edildiğine dair şikayetinden vazgeçti. Ertürk duruşmada, "Sanık tarafından herhangi bir tehdit almadım, tehditle ilgili konudan şikayetçi değilim. Ancak ortağımın babası öldüğü için şikayetçiyim" dedi. Mahkeme heyeti, Ertürk'ün katılan sıfatının kaldırılmasına ve dosyanın bir örneğinin uzlaşma bürosuna gönderilmesine karar verdi.

Duruşmadan iki gün sonra adliyeye suç duyurusu

Ancak Ertürk, duruşmadan iki gün sonra Antalya Adliyesi'ne başvurarak şikayetçi oldu. Ertürk, duruşma öncesi ve sonrası telefonuna gelen mesajları gösterdiğini belirtti. İddialara göre, duruşmadan bir gün önce yurt dışı kodlu kimliği belirsiz bir numaradan gelen tehdit içerikli mesajlarda "Anneni öldüreceğim, çocuğunu öldürürüm yarın mahkemede dediklerimizi yap kimseye mesajı gösterme Durmuş Ali Arslan’ın ailesiyle görüşmeyeceksin" gibi ifadeler yer aldı. Duruşma sonrası ise aynı numaradan "Bugün gerekeni yaptın, ifadeni çektin teşekkür ederim. Çekmeseydin tüm ailen zarar görecekti. Bundan sonraki süreci beraber yapacağız, aksi halde tüm ailen ölür" şeklinde mesajlar geldiğini gösterdi.

Ertürk'ün ifadeleri ve endişesi

Adliyede basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ertürk, "Cinayetin işlendiği şirketin sahibiyim. Mahkemeden önce bilmediğim bir numaradan tehdit mesajları aldım. Hayrettin Sunbat’tan korkmamam gerektiği, onunla ilgili infaz verildiği bile söylendi. Mahkemede tereddüt ettiğim için şikayetimden vazgeçtim. Şimdi bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Mahkeme öncesi tehdit mesajları, mahkeme sonrası teşekkür mesajları geldi" dedi.

Suç duyurusu kapsamında verdiği ifade tutanağında ise Ertürk, "Tehdit edildiğim için şikayetçiyim. Bu kişi veya kişilerin kim olduğunu bilmiyorum. Şüphelendiğim kimse yoktur. Can güvenliği endişem vardır" ifadelerini kullandı.

