Antalya Cumhuriyet Savcısı M.Ç Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Açığa Alındı

Antalya Cumhuriyet Savcısı M.Ç'nin Açığa Alınması

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medya paylaşımları nedeniyle Antalya Cumhuriyet Savcısı M.Ç'nin açığa alınmasına karar verdi.

İnceleme Süreci

Edinilen bilgilere göre, HSK, savcı M.Ç'nin Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında yaptığı yorumlar ile birlikte yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarını incelemeye aldı. M.Ç'nin paylaşımlarında "Kurumlara, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiçbir güven kalmamış" ve "Topraklar satılıyor, işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor. Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor" gibi ifadeler yer alıyor. Ayrıca, "Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur" ifadeleri de dikkat çekti.

HSK'nın Kararı

Yürütülen inceleme sonucunda, HSK, M.Ç'nin açığa alınmasına karar verdi. Bu gelişme, ifade özgürlüğü ve kamu görevlilerinin sorumlulukları üzerine önemli bir tartışma başlatmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.