Antalya’da +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı: Yenilenebilir Enerji ve Genç İklim Liderleri Öne Çıktı

Antalya'da +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı sona erdi

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl Enerji: Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak temasıyla 5’incisini düzenlenen +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı, iki gün süren etkinliklerin ardından tamamlandı.

Program ve açılış

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, yenilenebilir enerji, çevre ve iklim odağıyla düzenlenen söyleşiler, sunumlar, sergiler ve atölyelerle Akdeniz'in geleceğine dair umut veren fikirleri bir araya getirdi. Etkinliklerin ikinci günü, Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP) faaliyetleriyle başladı. Açılış konuşmasını Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Deniz yaptı; programa Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik da katıldı.

Gençlerin projeleri ve paneller

Genç iklim liderleri, çevre, sürdürülebilirlik, enerji ve iklim değişikliği konularında gerçekleştirdikleri sunumlarla projelerini ve fikirlerini paylaştı. Gelecek İçin İklim Dostu İşler oturumunda genç girişimciler, Dr. Mehmet Tahsin Şahin moderatörlüğünde çevre ve iklim sorunlarına yönelik yenilikçi projelerini anlattı. Program, AGİP Tiyatro Topluluğu gösterisiyle son buldu.

Sanat, atölye ve dönüşüm çalışmaları

Çalıştayda çevreyle sanatın kesiştiği sergi, atölye ve enstalasyonlar ile canlı performanslar geniş yer aldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sergi ve atölye alanlarını ziyaret ederek sanatçılar ve gençlerle buluştu. Geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirovanin plastik, cam, metal ve poşet atıkları yalnızca ısı ve basınçla biçimlendirip dönüştürdüğü Dönüşümün Güzelliği performansı beğeni topladı.

Semra Erkal koordinasyonundaki Sanatsal İleri Dönüşüm Çağdaş Sanat Grubu, Enerjiyi Paylaşmak sergisiyle yenilenebilir enerji kaynaklarını ileri dönüşüm tekniğiyle ele aldı. Ayrıca Doğanın İzi Ekolojik Baskı Atölyesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi ve Kağıttan Rölyef Doku Atölyesi gibi etkinliklerle katılımcılar doğayla iç içe sanatsal üretim deneyimi yaşadı.

