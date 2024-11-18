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Antalya'da 10. Avrasya ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi Gerçekleşti

Antalya'da düzenlenen kongre, 'Acil Servisler Değişiyor' temasıyla sağlık alanındaki önemli sorunlara ışık tuttu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:13
Antalya'da 10. Avrasya ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi Gerçekleşti

Antalya'da Önemli Kongre Toplantısı

10. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi, "Acil Servisler Değişiyor" temasıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, acil tıp alanındaki en önemli buluşma noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kongre Detayları

Akdeniz Üniversitesi'nin duyurusuna göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde düzenlenen kongreye, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan katıldı. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın çevrim içi bağlantı ile, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise salonda yer aldılar.

Kriz Yönetimi ve Şiddet Meselesi

Düzenlenen "Kriz Yönetim ve Liderlik: Acil Servisten Üniversite Kampüslerine Rektörler Zirvesi" açık oturumunda konuşan Özkan, acil servislerin insanlık için son derece önemli olduğunu vurguladı. Özkan, sağlıkta şiddet konusuna değinerek, "Acil servisler, en çok şiddetin yaşandığı yerler. Sağlıkta şiddeti sınırlandırmamak gerekiyor; genel olarak bir şiddet sorunu mevcut. Cezaların daha caydırıcı olması gerekiyor. Şiddet şiddettir ve çok ciddi şekilde cezalandırılması şart," dedi.

Özkan, acil servise gelen bireylerin sorun yaratması durumunda sağlık hizmeti almaması gerektiğini ifade ederek, "Lütfen bunlarla savaşalım," şeklinde çağrı yaptı. Ayrıca, hekimlere de hastalarla iletişimin önemini hatırlatarak, tedavi sürecinde bu iletişimin kritik olduğunu belirtti.

Ödüller ve Kapanış

Konuşmaların ardından, açık oturuma katılan rektörlere plaket verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Acil tıp alanındaki en önemli buluşma noktalarından biri olarak nitelenen 10. Avrasya Acil Tıp...

Acil tıp alanındaki en önemli buluşma noktalarından biri olarak nitelenen 10. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi "Acil Servisler Değişiyor" temasıyla Antalya'da düzenlendi. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da katıldı.

Acil tıp alanındaki en önemli buluşma noktalarından biri olarak nitelenen 10. Avrasya Acil Tıp...

Acil tıp alanındaki en önemli buluşma noktalarından biri olarak nitelenen 10. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi "Acil Servisler Değişiyor" temasıyla Antalya'da düzenlendi. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da katıldı.

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