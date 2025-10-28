Antalya'da 102 Şeften 29 Ekim'e Özel 102 Coğrafi İşaretli Sofra

Etkinlik Detayları

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Kundu Turizm Merkezi’ndeki bir otelde 29 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte, 102 şef tarafından hazırlanan 102 coğrafi işaretli ürün yabancı misafirlere sunulacak.

Türkiye Aşçılar Federasyonu AR-GE Kurulu Başkanı ve Kırsal Turizm Gönüllüleri üyesi Halil Gökmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada yöresel lezzetleri ön plana çıkarmak ve bu çalışmayı Cumhuriyet coşkusuyla birleştirmek amacıyla 102 kişilik özel bir kadro oluşturduklarını belirtti.

Amaç ve İçerik

Gökmenoğlu, etkinlik kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerel tatların yabancı misafirlere tanıtılacağını, Anadolu'nun her köşesinden coğrafi işaret tesciline sahip 102 yemek ve ürünün sergileneceğini söyledi. Her bir lezzetin kökeni, hikayesi ve kültürel değeri şefler tarafından misafirlere aktarılacak.

Etkinlikle hem yerel üreticilere destek verilmesi hem de Türkiye mutfağının zenginliğinin uluslararası arenada tanıtılması hedefleniyor. Gökmenoğlu, Rize ekibiyle kurulan bu özel kadronun Cumhuriyet'in 102. yılına anlamlı bir katkı sunacağını vurguladı.

