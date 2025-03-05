Antalya'da 111 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 8 Gözaltı

Antalya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 111 düzensiz göçmen yakalandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:59
Antalya'da 111 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 8 Gözaltı

Antalya'da Düzenlenen Operasyonda 111 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda 111 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Y.E. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı.

Kaçak Göçmen Operasyonu Detayları

Operasyon, kaçak göçmenleri Konya ve Eskişehir'den küçük gruplar halinde otomobillerle Antalya'nın Kaş ilçesindeki koylara getirip yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu operasyon, Antalya'daki düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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