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Antalya'da 14 Kamyon Çöp Temizliği Yapıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekondudan 14 kamyon çöp temizlendi. Belediyenin ekipleri, çevreyi rahatsız eden atıkları kaldırdı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:03
Antalya'da 14 Kamyon Çöp Temizliği Yapıldı

Antalya'da Atık Temizleme Operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda biriken atıklar, belediye ekiplerince temizlendi. Kepez Belediyesi'nin açıklamasına göre, içeride ve çevresinde biriken atıklar nedeniyle meydana gelen kötü koku, vatandaşların ihbarına neden oldu.

Temizlik Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Çalışmalara Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 15 işçi katılırken, operasyonda üç kamyon, bir kepçe ve bir sepetli vinç kullanıldı. Temizlik sürecinin güvenliğini sağlamak için zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri de hazır bulundu.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, toplamda 14 kamyon çöp tahliye edildi. Çöplerin kaldırılmasının ardından, haşerelere karşı ev ve bahçe ilaçlandı ve bölgede yıkama işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca, evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru, can güvenliğini sağlamak amacıyla beton kaplandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 kamyon atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 kamyon atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 kamyon atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 kamyon atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 kamyon atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 kamyon atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi.

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