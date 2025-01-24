Antalya'da 15 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Jandarma Astsubay Yeniden Yargılandı

Antalya'da Yeniden Yargılama Süreci Başladı

Antalya'da 15 yaşındaki bir çocuğu ormanda silahla öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan jandarma astsubay M.D.Y, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen cezanın bozulması sonrası yeniden yargılanmaya başladı.

Duruşmada Savunma Yapıldı

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık, 28 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. M.D.Y, "Benim üzerimde silah yoktu. Maktulle tartışmadım. Ortada bir delil yok." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

Olay, 16 Ekim 2022'de Hamza Taş Bulvarı'ndaki ormanlık alanda meydana geldi. Yusuf Dellal ve kız arkadaşı Y.S.Y, yanlarına gelen bir kişinin kendisini polis olarak tanıtması sonucu kimlik kontrolü yapmaya çalıştı. Olay yerinden kaçan Y.S.Y, Yusuf Dellal'in ağabeyine ulaşarak yardım istedi. Yeniden olay yerine dönen ağabey, vurulmuş olan Dellal'in cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbarın ardından yapılan çalışmalarda, bölgede bulunan güvenlik kameraları incelendi ve 3 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden biri tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Sanal M.D.Y hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı ve Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşmalar sonucunda sanık M.D.Y, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak iyi hal nedeniyle cezası 25 yıla indirildi. Sanığa ayrıca olay yerindeki maktulün annesine ait olan aracı çalmış olması nedeniyle "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.