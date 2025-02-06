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Antalya'da 177 Kilogram Sodyum Siyanür Ele Geçirildi: 4 Kişi Tutuklandı

Antalya'da yapılan operasyonda 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:20
Antalya'da 177 Kilogram Sodyum Siyanür Ele Geçirildi: 4 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Tehlikeli Maddeler Operasyonu

Antalya'da gerçekleştirilen bir operasyonda 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

İş Yerinde Sodyum Siyanür Bulundu

Yürütülen çalışma kapsamında, bir gayrimenkul danışmanlık ofisi olarak faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramada, dört varil içerisinde toplamda 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi. Bu durum, ekiplerin dikkatli incelemeleri sayesinde ortaya çıktı.

Şüpheliler Tutuklandı

Operasyon sonucunda dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlik kararıyla tutuklandı.

Bu tür çalışmaların sıkı bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Antalya'da bir iş yerinde 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi...

Antalya'da bir iş yerinde 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

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