Antalya'da 2024 Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Düzenleniyor

2024 Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

2024 Serbest Dalış (açıksu) Outdoor Büyükler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 55 sporcu, şampiyonada ve seçmelerde mücadele ediyor.

Dünya Rekoru Hedefi

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, üç gün süren şampiyona boyunca üç ayrı Türkiye rekoru kırdığını ifade etti. Özellikle bugün gerçekleştirilen CWT branşında master kategorisinde elde ettiği başarı, dikkat çekti.

Erken, yapılan açıklamada, "Yunanistan'da düzenlenecek 8. CMAS Dünya Serbest Dalış Derinlik Şampiyonası'nda dünya rekoru kırmayı amaçlıyorum. Bunun için uluslararası düzeyde koçluk alıyorum ve her şeyimi bu şampiyonaya odakladım. Bu yolda büyük fedakarlıklarla ilerliyorum," dedi.

Mücadele Devam Ediyor

Şampiyona ve milli takım seçmeleri, yarın son bulacak. Dereceye giren sporcular, 13 Ekim'de Yunanistan'ın Kalamata kentinde gerçekleştirilecek olan 8. CMAS Dünya Serbest Dalış Derinlik Şampiyonası'na katılma fırsatı elde edecek.