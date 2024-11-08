Antalya'da 210 Suçlu Yakalandı

210 Suçlu Yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri, son 72 saat içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla aranan 210 kişiyi yakaladı.

Valilik Açıklaması

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yakalamaların Detayları

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aranan şahıslar arasında:

- 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 6 kişi,

- 5-10 yıl hapis cezası olan 1 kişi,

- 0-5 yıl hapis cezası bulunan 38 hükümlü bulunmaktadır.

Yakalanan 210 kişi, gerekli işlemler için adli makamlara sevk edilmiştir.