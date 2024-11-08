DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.630.291,04 0,09%

Antalya'da 210 Suçlu Yakalandı

Son 72 saat içinde Antalya'da jandarma 210 aranan kişiyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 22:38
Antalya'da 210 Suçlu Yakalandı

210 Suçlu Yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri, son 72 saat içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla aranan 210 kişiyi yakaladı.

Valilik Açıklaması

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yakalamaların Detayları

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aranan şahıslar arasında:
- 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 6 kişi,
- 5-10 yıl hapis cezası olan 1 kişi,
- 0-5 yıl hapis cezası bulunan 38 hükümlü bulunmaktadır.

Yakalanan 210 kişi, gerekli işlemler için adli makamlara sevk edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Kasım 2024 Gündemi: Ekonomi, Spor ve Diplomasi
2
Sultanbeyli'de Tartışma Cinayeti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Novi Sad'daki Ölümlü Kaza Sonrası Protestolar: Köprü Trafiğe Kapandı
4
Edirne'de Tırda 24 Kilo 300 Gram Kokain Ele Geçirildi
5
Miçotakis: Türkiye ile İlişkilerde İstikrar Şart!
6
İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırılarına Devam Ediyor

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi