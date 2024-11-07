Antalya'da 23 Yıl 9 Aylık Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Antalya'da Hükümlü Yakalandı
Antalya ilinde, kesinleşmiş olan 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Emniyet Ekiplerinin Çalışmaları
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı olan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
Yakalanma Süreci
Yapılan çalışmalar sonucunda, silahla tehdit ve gasp suçlarından mahkumiyet kararı bulunan A.İ. isimli kişi, başarılı bir operasyonla yakalandı.
Adli Süreç
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.