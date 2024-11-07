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Antalya'da 23 Yıl 9 Aylık Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 22:40
Antalya'da 23 Yıl 9 Aylık Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Antalya'da Hükümlü Yakalandı

Antalya ilinde, kesinleşmiş olan 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Emniyet Ekiplerinin Çalışmaları

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı olan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yakalanma Süreci

Yapılan çalışmalar sonucunda, silahla tehdit ve gasp suçlarından mahkumiyet kararı bulunan A.İ. isimli kişi, başarılı bir operasyonla yakalandı.

Adli Süreç

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve ardından cezaevine gönderildi.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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