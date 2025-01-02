Antalya'da 235 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Antalya'da Narkotik Operasyonu: 235 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 235 bin 424 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüpheli E.M'nin İzleri Takip Edildi

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.M isimli şüphelinin kente büyük miktarda uyuşturucu sevk edeceği yönünde bilgiler aldı. Bu bilgilere dayanarak, şüphelinin torbacı olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla uyuşturucu satışı yapacağı tespit edildi.

Tırda Yapılan Arama Sonucu Büyük Miktarda Ecza Ele Geçirildi

Şüphelinin kullandığı tırda gerçekleştirilen aramada, toplam 235 bin 424 sentetik ecza bulundu. Gözaltına alınan E.M, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve orada mahkeme tarafından tutuklandı.

Tarihi Miktar

Bu operasyonla birlikte, Antalya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sentetik ecza olma özelliği taşıdığı vurgulandı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 235 bin 424 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.