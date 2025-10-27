Antalya'da 24. Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği Olimpos'ta Başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesi Olimpos mevkiinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği başladı. Etkinlik, bölgeye gelen sporcuların çadır kampına yerleşmesiyle başladı.

Katılımcılar ve organizasyon

Şenlik, her yıl 29 Ekim etkinlikleri çerçevesinde organize edilen ve bu yıl da Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen bir organizasyon. TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şenliğe Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Moldova ve Yunanistan'dan kaya tırmanışı ve doğa sporcularının katıldığını söyledi.

Altuntaş, organizasyonun tarihine de değinerek, 24 yıl önce ilk etkinliği Olimpos'ta yaptıklarını ve bu yıl da "Bu yıl yine burada aynı şekilde, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 102. yılında Olimpos'ta kaya tırmanışı şenliğimizi yapıyoruz. Doğa sporlarının, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sporları arasında yer alması için çalışıyoruz. Bu spor sayesinde arama kurtarma faaliyetlerinde akredite bir kulüp olarak olası afet durumlarında insanlara yardımcı olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik programı

Şenlik kapsamında arama kurtarma faaliyeti tatbikatı, kaya tırmanışı ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca alanında uzman dağcılarla kulüp üyeleri bir araya gelerek tecrübelerini paylaşma fırsatı bulacak.

Katılımcı görüşü

Kaya tırmanışı için Çanakkale'den katılan Macit Şahin, böyle bir organizasyona katılmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Şahin, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde düzenlenmesinin etkinliğe ayrı bir anlam kattığını vurgulayarak, "Çok güzel kaya tırmanışı rotaları var. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

