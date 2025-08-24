Antalya'da 28 Yıllık Papağanı Cabbar İçin Kayıp İhbarı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Metin Suna, 28 yıldır birlikte olduğu papağanı Cabbar'ın çalındığını öne sürerek polise başvurdu.

Suna, Altınkum Mahallesi'nde bir restorana girerken papağanını kapı önüne bıraktığını, kısa süre sonra garsonların papağanın yerinde olmadığını söylemesiyle durumun fark edildiğini aktardı. Dışarı çıktığında Cabbar'ı bıraktığı yerde göremediğini belirten Suna, çevrede motosikletle arama yapan garsonlara ve polise haber verdiğini söyledi.

Suna, polisin olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyeceğini ifade ederek, polise güvendiğini ve papağanının bir an önce bulunmasını istedi.

Papağanıyla 28 yıldır beraber olduğunu anlatan Suna, "Ben papağanı rahmetli Turgut Özal öldüğünde satın aldım ve o günden beri beraberiz. 10 sene önce bir daha çaldılar ve bulmuştuk, inşallah şimdi de bulunur. 28 yıldır evlat gibiydi Cabbar, konuşuyor 'baba, anne' diyordu, kendini tanıtıyor. İnşallah bulunur, çalanlardan şikayetçi olacağım." şeklinde konuştu.

