Antalya'da 28 Yıllık Papağanı 'Cabbar' İçin Kayıp İhbarı

Konyaaltı'nda Metin Suna, 28 yıldır sahiplendiği papağanı Cabbar'ın çalındığını iddia ederek polise başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtları incelenecek.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:47
Konyaaltı, Altınkum Mahallesi — Polis incelemesi sürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Metin Suna, 28 yıldır birlikte olduğu papağanı Cabbar'ın çalındığını öne sürerek polise başvurdu.

Suna, Altınkum Mahallesi'nde bir restorana girerken papağanını kapı önüne bıraktığını, kısa süre sonra garsonların papağanın yerinde olmadığını söylemesiyle durumun fark edildiğini aktardı. Dışarı çıktığında Cabbar'ı bıraktığı yerde göremediğini belirten Suna, çevrede motosikletle arama yapan garsonlara ve polise haber verdiğini söyledi.

Suna, polisin olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyeceğini ifade ederek, polise güvendiğini ve papağanının bir an önce bulunmasını istedi.

Papağanıyla 28 yıldır beraber olduğunu anlatan Suna, "Ben papağanı rahmetli Turgut Özal öldüğünde satın aldım ve o günden beri beraberiz. 10 sene önce bir daha çaldılar ve bulmuştuk, inşallah şimdi de bulunur. 28 yıldır evlat gibiydi Cabbar, konuşuyor 'baba, anne' diyordu, kendini tanıtıyor. İnşallah bulunur, çalanlardan şikayetçi olacağım." şeklinde konuştu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Metin Suna, 28 yıldır sahiplendiği "Cabbar" adındaki papağanının çalındığını öne sürerek bulunması için polise başvurdu. Suna, AA muhabirine açıklama yaptı.

