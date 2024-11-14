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Antalya'da 3 İran Kardeşin Cenazeleri Teslim Alınmadı

Antalya'da ölü bulunan 3 İran uyruklu kardeşin cenazeleri teslim alınmadı. Aile üyeleri Türkiye'ye gelemedi, yasal süreç başlatılacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:13
Antalya'da 3 İran Kardeşin Cenazeleri Teslim Alınmadı

Antalya'da Üç Kardeşin Dramı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde ölü bulunan üç İran uyruklu kardeşin cenazeleri, aile tarafından teslim alınmadı. Valilikten alınan bilgiye göre, Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairenin kapı ve pencereleri koli bandıyla kapatılmış durumda bulundu.

Zehirlenme Şüphesi

Yapılan incelemelerde, odanın ortasında yanan kömürlerden çıkan gazdan zehirlendikleri anlaşılan kardeşlerin isimleri Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian (23) olarak belirlendi. Olay, apartmanın sakinlerinin daireden gelen kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Cenazelerin Durumu

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan kardeşlerin cenazelerini almaya gelen olmadı. Aile üyeleri evde yaşamıyor; anne ve babalarının hayatta olmadığı belirtiliyor. Ablalarıyla irtibat kuran yetkililer, ablaların Türkiye'ye gelemeyeceğini öğrenerek Emrullah Asari adlı bir aile dostuna yönlendirildi. Asari, "Ailesiyle görüştüm fakat bana gelemeyeceklerini söylediler," diyerek durumu aktardı.

Yasal Süreç Başlatılacak

Cenazelerin teslim alınmaması durumunda, yasal sürenin geçmesinin ardından kardeşlerin Antalya'da yetkililer tarafından toprağa verileceği öğrenildi. Ayrıca olayla ilgili odada Farsça yazılmış dokuz sayfalık bir yazı bulunduğu da bildirildi. Bu trajik olay, hem yerel hem de uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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