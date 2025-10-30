Antalya'da 4 Metrelik Çukura Düşen Rus Turist İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın Detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde akşam saatlerinde 4 metre derinliğindeki çukura düşen Rus kadın turist, bölgeye gelen ekiplerce kurtarıldı.

İhbarın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede turistin ayağında kırık olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkarılan yaralı turist, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

