Antalya'da 4 Metrelik Çukura Düşen Rus Turist İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya Muratpaşa Barbaros Mahallesi'nde 4 metre derinliğindeki çukura düşen Rus kadın turist, itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 23:11
Olayın Detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde akşam saatlerinde 4 metre derinliğindeki çukura düşen Rus kadın turist, bölgeye gelen ekiplerce kurtarıldı.

İhbarın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede turistin ayağında kırık olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkarılan yaralı turist, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 metre derinlikteki çukura düşen Rus turist, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

