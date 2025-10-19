Antalya'da 48 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Serik'te Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 16 farklı suçtan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Operasyon ve Teslimat

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda H.T'nin Serik'te olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından Manavgat Cezaevi'ne teslim edildi.

