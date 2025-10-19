Antalya'da 48 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Serik'te Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 16 farklı suçtan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T yakalandı ve Manavgat Cezaevi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 16:53
Antalya'da 48 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Serik'te Yakalandı

Antalya'da 48 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Serik'te Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 16 farklı suçtan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Operasyon ve Teslimat

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda H.T'nin Serik'te olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından Manavgat Cezaevi'ne teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, 16 farklı suçtan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan...

Antalya'nın Serik ilçesinde, 16 farklı suçtan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Motosiklet Tutkunlarından Meme Kanseri Farkındalık Turu
2
İMH Esenyurt Temsilciliği İnönü Mahallesi'nde Açıldı
3
Safranbolu'da 9. Safran Festivali Sona Erdi
4
Kocaeli'de Freni Boşalan Sulama Tankeri 8 Araca Çarptı
5
Kumru ai: Türkiye'nin Yerli Yapay Zekası ChatGPT ve Gemini'ye Rakip
6
Antalya'da 48 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Serik'te Yakalandı
7
Mehmetçik, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Performansını Gösterdi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)