Antalya'da 5. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi başladı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde Prof. Dr. Tevfik Aksoy Konferans Salonu'nda kapılarını açtı.

Kongre Teması ve Süresi

İki gün sürecek kongre, 'Tarım ve Gıda Sisteminde Yeni Teknolojiler ve Etik Değerler' teması etrafında, tarımdan gıda etiğine; yapay zekâdan tarım teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede oturumlar ve sunumlar içeriyor.

Açılış Konuşmaları ve Vurgu

TARGET Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, açılışta Antalya'nın tarih, turizm, doğa ve tarım açısından önemine dikkat çekti ve tarım ile gıdanın birbirinden ayrılamayacağını söyledi. Taluğ, tarım ve gıda etiğini 'tarım ve gıda sisteminin değer sorunlarını inceleyen uygulamalı etik analizi' olarak tanımladı ve uygulamalı etiğin yeni bir bilimsel disiplin olduğuna vurgu yaptı.

Taluğ, çalışma ve hedeflerini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: 'Gerçekten tarım ve gıda etiğine farkındalık ve duyarlılığı artırmak son derece önemli. Hepimiz tüketici olarak tarım ve gıda sistemini sahiplenmek zorundayız. Gıda aynı zamanda bir güç, bağımsızlık aracı. Bunu yaşayarak görüyoruz. O bakımdan sadece tüketici olarak değil, yurttaş olarak da mutlaka tarım ve gıda sisteminin toplumun ve doğanın esenliği doğrultusunda iyileşmesi için hepimizin çalışması gerekiyor.'

Taluğ ayrıca kongrenin iki yılda bir düzenlendiğini ve bu yıl ilk kez Ankara Üniversitesi dışına çıkılarak Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirildiğini belirtti.

Uluslararası Katılım ve Beklentiler

Kongreye Orta Asya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Japonya, Kanada başta olmak üzere farklı ülkelerden konuşmacılar katılıyor. Taluğ, bu kapsamlı katılımla verimli bir kongre beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

Yerel Akademinin Desteği

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker de açılışta tarımın önemine dikkat çekti. Kongre, iki gün boyunca planlanan oturumlarla devam ediyor.

Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi" başladı. Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle Prof. Dr. Tevfik Aksoy Konferans Salonu'nda, iki gün sürecek kongreye, Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda konuşmacı katıldı. Tarım ve Gıda Etiği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, konuşma yaptı.