Antalya’da 64 Yaşındaki Necdet Tilif Çadırda: Bıçaklandı, Elektronik Kelepçe ve Evini Kaybetti

Antalya’da 25 Mayıs 2025’te eşi tarafından bıçaklanan 64 yaşındaki Necdet Tilif, elektronik kelepçeyle evinden uzaklaştırıldı; adliye önünde çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:10
Antalya’da 64 Yaşındaki Necdet Tilif Çadırda: Bıçaklandı, Elektronik Kelepçe ve Evini Kaybetti

Antalya’da 64 yaşındaki Necdet Tilif adliye yakınında çadırda yaşam mücadelesi veriyor

Antalya’da 25 Mayıs 2025 tarihinde barışma teklifine gittiği evde eşi tarafından defalarca bıçaklanan 64 yaşındaki Necdet Tilif, eşinin cezaevinden şartlı tahliye edilmesinin ardından yaşadığı hak ihlallerini ve mağduriyetini sürdürüyor.

Olay ve sonrası

Tilif, eşi Z.T.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanıp üç ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edildiğini öğrendiğinde onu sokakta bulduğunu söyledi. 'Vicdan yaptım' diyerek eşini eve aldığını, ancak bir gün sonra hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı çıkarıldığını belirtti.

Tilif, yaşadıklarını şöyle aktardı: 'Evimi 10. ayın 14’ünde, yani 14 Ekim 2025’te satmışlar. Beni acıtan bıçak darbeleri değil, beni acıtan şu kelepçeyi takan. Bana 25 Mayıs’ta 19 bıçak vuranın talebi üzerine alınıyor.'

Kelepçe iddiası ve hayatının değişmesi

Tilif, eşinin tahliye edildiği gün kendisine kelepçe takılacağını öğrendiğini, eşini banklarda bulduğunu ve 'gecenin üçünde' eve götürdüğünü, avukatını aramadan kelepçeyi çıkarttırıp uzaklaştırmayı kaldırdığını söyledi. Ancak kendisi hakkında sonradan elektronik kelepçe ve iki ay evden uzaklaştırma kararı çıkarıldığını iddia etti: 'Bu kelepçeyle bin metre yaklaşamıyorum, evi rahat rahat satabilmek için taktılar bu kelepçeyi. Ben yine de insanlık yaptım, pişman değilim.'

Boşanma, tapu ve evin satıldığı iddiası

Tilif, boşanma ve tapu iptal davasının sürdüğünü; ancak eşinin evi sattığını öğrendiğini söyledi. 'Ben insanlık yaptım, ama hep iyi niyetimden vuruldum. Çok zoruma gidiyor, canım acıyor, üşüyorum. 10 Ağustos 2024'ten beri sokaklardayım. Boşanma davam sürüyor ama tapu kalmadı ki' dedi.

Adliye yakınında direniş ve yardım çağrısı

Antalya Adliyesi yakınındaki parka kurduğu çadırda yaşayan Tilif, insanlardan yardım talep ediyor ve direnişini sürdüreceğini belirtiyor. 'Direnmeye devam ediyorum. Yardım istiyorum insanlardan. Ben hümanist bir insanım, değişemem. Rahmetli annem beni kana kanla değil, gönül kazanmam için büyüttü' sözleriyle yaşadığı durumu özetliyor.

Tilif, çadırının arkasındaki duvara yaralanma fotoğraflarını ve çadırını gösteren kareleri birleştirdiği afişi asarak sesini duyurmaya çalışıyor.

Olayın geçmişi

Tilif, dört yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlendikten sonra hayatının kabusa döndüğünü, evliliğin 10. gününde tapu tartışması yaşandığını ve eşinin tapuyu tamamen üzerine almasını istediğini anlatmıştı. 'Tapuyu bana yap diye tutturdu, ben de ortak mülkiyet, yani müşterek tapu yaptım. Dedim ki bu müşterek tapuda taraflardan birinin onayı olmadan asla satılamaz. Bir ay sonra tekrar kaçtı. ‘‘Evin tamamını vermezsen gelmem’’ dedi. Yuvayı kurtarayım diye verdim ama sonunda sokakta kaldım' ifadelerini kullanmıştı.

Önemli tarihler ve veriler: 25 Mayıs 2025 (bıçaklanma), 19 (iddia edilen bıçak sayısı), 3 ay (Z.T.'nin cezaevinde kaldığı süre), 14 Ekim 2025 (evin satıldığı iddiası), 10 Ağustos 2024 (Tilif'in sokaklarda kalmaya başladığı tarih).

EVİNDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI İÇİN ANTALYA ADLİYESİ YAKININDAKİ BİR PARKTA ÇADIRDA YAŞAMINI SÜRDÜREN...

EVİNDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI İÇİN ANTALYA ADLİYESİ YAKININDAKİ BİR PARKTA ÇADIRDA YAŞAMINI SÜRDÜREN TİLİF, 14 EKİM 2025'TE EVİNİN EŞİ TARAFINDAN SATILDIĞINI ÖĞRENDİĞİNİ BELİRTEREK, "HEP İYİ NİYETİMDEN VURULDUM. ÜŞÜYORUM, AMA MÜCADELEME DEVAM EDİYORUM" DEDİ.

TİLİF, AYRICA YAŞADIĞI TRAVMAYI UNUTMAMAK VE SESİNİ DUYURMAK İÇİN ÇADIRININ ARKASINDAKİ DUVARA...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
2
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
3
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
4
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
5
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
6
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde
7
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı