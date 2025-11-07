Antalya’da 64 Yaşındaki Necdet Tilif Çadırda: Bıçaklandı, Elektronik Kelepçe ve Evini Kaybetti

Antalya’da 64 yaşındaki Necdet Tilif adliye yakınında çadırda yaşam mücadelesi veriyor

Antalya’da 25 Mayıs 2025 tarihinde barışma teklifine gittiği evde eşi tarafından defalarca bıçaklanan 64 yaşındaki Necdet Tilif, eşinin cezaevinden şartlı tahliye edilmesinin ardından yaşadığı hak ihlallerini ve mağduriyetini sürdürüyor.

Olay ve sonrası

Tilif, eşi Z.T.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanıp üç ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edildiğini öğrendiğinde onu sokakta bulduğunu söyledi. 'Vicdan yaptım' diyerek eşini eve aldığını, ancak bir gün sonra hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı çıkarıldığını belirtti.

Tilif, yaşadıklarını şöyle aktardı: 'Evimi 10. ayın 14’ünde, yani 14 Ekim 2025’te satmışlar. Beni acıtan bıçak darbeleri değil, beni acıtan şu kelepçeyi takan. Bana 25 Mayıs’ta 19 bıçak vuranın talebi üzerine alınıyor.'

Kelepçe iddiası ve hayatının değişmesi

Tilif, eşinin tahliye edildiği gün kendisine kelepçe takılacağını öğrendiğini, eşini banklarda bulduğunu ve 'gecenin üçünde' eve götürdüğünü, avukatını aramadan kelepçeyi çıkarttırıp uzaklaştırmayı kaldırdığını söyledi. Ancak kendisi hakkında sonradan elektronik kelepçe ve iki ay evden uzaklaştırma kararı çıkarıldığını iddia etti: 'Bu kelepçeyle bin metre yaklaşamıyorum, evi rahat rahat satabilmek için taktılar bu kelepçeyi. Ben yine de insanlık yaptım, pişman değilim.'

Boşanma, tapu ve evin satıldığı iddiası

Tilif, boşanma ve tapu iptal davasının sürdüğünü; ancak eşinin evi sattığını öğrendiğini söyledi. 'Ben insanlık yaptım, ama hep iyi niyetimden vuruldum. Çok zoruma gidiyor, canım acıyor, üşüyorum. 10 Ağustos 2024'ten beri sokaklardayım. Boşanma davam sürüyor ama tapu kalmadı ki' dedi.

Adliye yakınında direniş ve yardım çağrısı

Antalya Adliyesi yakınındaki parka kurduğu çadırda yaşayan Tilif, insanlardan yardım talep ediyor ve direnişini sürdüreceğini belirtiyor. 'Direnmeye devam ediyorum. Yardım istiyorum insanlardan. Ben hümanist bir insanım, değişemem. Rahmetli annem beni kana kanla değil, gönül kazanmam için büyüttü' sözleriyle yaşadığı durumu özetliyor.

Tilif, çadırının arkasındaki duvara yaralanma fotoğraflarını ve çadırını gösteren kareleri birleştirdiği afişi asarak sesini duyurmaya çalışıyor.

Olayın geçmişi

Tilif, dört yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlendikten sonra hayatının kabusa döndüğünü, evliliğin 10. gününde tapu tartışması yaşandığını ve eşinin tapuyu tamamen üzerine almasını istediğini anlatmıştı. 'Tapuyu bana yap diye tutturdu, ben de ortak mülkiyet, yani müşterek tapu yaptım. Dedim ki bu müşterek tapuda taraflardan birinin onayı olmadan asla satılamaz. Bir ay sonra tekrar kaçtı. ‘‘Evin tamamını vermezsen gelmem’’ dedi. Yuvayı kurtarayım diye verdim ama sonunda sokakta kaldım' ifadelerini kullanmıştı.

Önemli tarihler ve veriler: 25 Mayıs 2025 (bıçaklanma), 19 (iddia edilen bıçak sayısı), 3 ay (Z.T.'nin cezaevinde kaldığı süre), 14 Ekim 2025 (evin satıldığı iddiası), 10 Ağustos 2024 (Tilif'in sokaklarda kalmaya başladığı tarih).

