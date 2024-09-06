Antalya'da 642 Hayvan Yeni Yuvalarına Kavuştu

Antalya'da Hayvan Sahiplendirme Faaliyetleri

Antalya'nın önemli hayvan barınaklarından biri olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 642 kedi ve köpeği yeni yuvalarına kavuşturdu. Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde yer alan bu tesis, 42.000 metrekarelik bir alana yayılmış durumda.

Bakım ve Rehabilitasyon

Merkezde, sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için alttan ısıtmalı kulübeler, acil klinikler, ameliyat alanları, kedi evleri ve karantina binaları bulunuyor. Kısa süre içinde 4.473 kedi ve köpeğin kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilirken, 493 hayvana ortopedik operasyon yapıldı.

Sahiplendirme Süreci

Son dönemlerde sahiplendirme işlemleri için merkeze gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirten veteriner hekim Ünzile Kaya, hayvanların tüm bakımlarının yapıldığını ve sahiplendirme için uygun hale getirildiğini ifade etti. Kaya, "Sahipsiz hayvanların tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra sahiplendirme işlemlerine geçiyoruz. Sahiplenmek isteyenlerin, 18 yaşından büyük olmasının yeterli olduğunu hatırlatmak isterim. Tüm vatandaşlarımızı sahiplendirme için buraya bekliyoruz. Satın almayın, sahiplenin!" dedi.

Hayvan Severlerden Destek

Akdeniz Hayvan Severler Derneği'nin kurucusu Berrin Özkan ise, dernek olarak 13 köpeği sahiplendirdiklerini duyurdu. Bu tür etkili yardımların, hayvanların daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için büyük önem taşıdığı vurgulandı.