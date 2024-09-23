Antalya'da 68 Yılın Marangozuna 'Yılın Ahisi' Onuru

Antalya'da Ahilik Haftası Kutlandı

Antalya'da düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinde, 68 yıldır marangozluk yapmakta olan Durmuş Daran, "Yılın Ahisi" ödülüne layık görüldü. Bu onuru kazanması, marangozluk mesleğine olan bağlılığını ve bu alandaki ustalığını pekiştiriyor.

Ödül Töreni ve Anlamı

Etkinlik Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Demirciler Çarşısı'nda gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, Durmuş Daran'a kaftan giydirerek ödülünü takdim etti. Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada Ahilik kültürünün önemine değinerek, Antalya'nın mekanlarının ve turistlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı:

"Antalya'ya milyonlarca turist geliyor. Bunlar bizim misafirimiz. Biz turistlerimizi nasıl algılamalıyız? Misafir gibi mi yoksa kazanç kapısı gibi mi? Bu iki yaklaşım arasında bir denge kurmak kültürümüze uygun olandır."

Ahiliğin Önemi ve Gelenekleri

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ahiliğin sadece ekonomik bir olgu değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir yapı olduğunu belirtti. Dere, "Ahilikte eğitim hayat boyu devam eder. Ahilik geleneğinde usta, çırağın meslek edinmesini sağlarken deneyim paylaşımında bulunur." şeklinde konuştu.

Diğer Ödüller

Etkinlikte ayrıca "Yılın Kalfası" ödülüne layık görülen Esmanur Bıyıklı ve "Yılın Çırağı" olarak seçilen Nasuh Polat Aktaş da plaketlerini aldı.

Katılımcılar

Etkinliğe AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, çeşitli belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 68 yıldır marangozluk mesleğini yapan Durmuş Daran'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi. Etkinlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin (solda) ve AESOB başkanı Adlıhan Dere (sağda), Yılın ahisi Durmuş Daran'a (ortada) plaket takdim etti.

Antalya'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 68 yıldır marangozluk mesleğini yapan Durmuş Daran'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi. Etkinlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin (solda) ve AESOB başkanı Adlıhan Dere (sağda), Yılın ahisi Durmuş Daran'a (ortada) plaket takdim etti.

Antalya'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 68 yıldır marangozluk mesleğini yapan Durmuş Daran'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi. Etkinlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin (solda) ve AESOB başkanı Adlıhan Dere (sağda), Yılın ahisi Durmuş Daran'a (ortada) plaket takdim etti.

Antalya'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 68 yıldır marangozluk mesleğini yapan Durmuş Daran'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi. Etkinlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin (solda) ve AESOB başkanı Adlıhan Dere (sağda), Yılın ahisi Durmuş Daran'a (ortada) plaket takdim etti.

Antalya'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 68 yıldır marangozluk mesleğini yapan Durmuş Daran'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi. Etkinlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin (solda) ve AESOB başkanı Adlıhan Dere (sağda), Yılın ahisi Durmuş Daran'a (ortada) plaket takdim etti.

Antalya'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 68 yıldır marangozluk mesleğini yapan Durmuş Daran'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi. Etkinlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin (solda) ve AESOB başkanı Adlıhan Dere (sağda), Yılın ahisi Durmuş Daran'a (ortada) plaket takdim etti.