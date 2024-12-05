Antalya'da 89 Din Görevlisi Mezun Oldu

Antalya'da Dini İhtisas Merkezinden Mezuniyet Töreni

Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya Hacı Mehmet Gebizli Dini İhtisas Merkezi'nde 89 din görevlisi, 8 ay süren eğitimin ardından mezun oldu. Tören, Muratpaşa İlçe Müftülüğü’nde gerçekleştirildi.

Vali Şahin’den Teşekkür Mesajı

Törene; Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan gibi önemli isimler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Vali Şahin, eğitimlerini tamamlayan din görevlilerini tebrik ederek, "Din samimiyettir, samimi olacaksınız, işinizi samimi yapacaksınız. Toplumdan beklenti örnek insan olmanızdır" dedi. Öğrencilere, Müslümanca yaşamanın önemini vurguladı.

İl Müftüsü Yalçınkaya'dan Yeni Din Görevlileri

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Antalya’ya 48 yeni din görevlisi göndereceklerini açıkladı. Yalçınkaya, "Her daim kendinizi cemaatinize sevdirin" diyerek, din görevlilerine Türkiye genelinde devletimizi en iyi şekilde temsil etme görevini hatırlattı.

Eğitimde Başarı ve Gelecek Vizyonu

Hacı Mehmet Gebizli Dini İhtisas Merkezi Müdürü Adnan Gedikoğlu, eğitim programlarının sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, tüm İslam ülkelerinin din görevlilerine de eğitim verdiklerini belirtti. 1982’den bu yana Antalya’da toplamda 26 bin Diyanet personeli yetiştirdiklerini ifade etti.

Tören, akademi korosunun ilahi dinletisi ve mezun olan din görevlilerine belgelerinin sunulmasıyla sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya Hacı Mehmet Gebizli Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 89 din görevlisi, 8 ay süren eğitimin ardından mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya Hacı Mehmet Gebizli Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 89 din görevlisi, 8 ay süren eğitimin ardından mezun oldu.