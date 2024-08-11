Antalya'da 9 Alageyik Yavrusu Dünyaya Geldi

Antalya’da Alageyik Popülasyonu Artıyor

Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda bu yıl 9 alageyik yavrusu dünyaya geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Düzlerçamı bölgesinde alageyiklerin (Dama Dama) neslinin korunması ve artırılması konusunda önemli adımlar atıyor.

Koruma Çalışmaları ve Başarılar

Toplamda 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, alageyiklerin doğal yaşam alanlarında insan etkisinden uzak bir şekilde büyümesi sağlanıyor. Bu yıl doğan 9 yavru ile birlikte alageyiklerin sayısı 173'e ulaştı.

AA ekipleri, bu yıl dünyaya gelen yavruları ve erişkin alageyikleri doğal ortamlarında yakından görüntüledi. Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri Şefi Ertürk Reçber, 1960’lı yıllarda alageyik sayısının sadece 7’ye düştüğünü, bu dönemde alınan koruma tedbirleriyle birlikte popülasyonun yeniden artış göstermeye başladığını söyledi.

Doğumların ve Koruma Çabalarının Önemi

Reçber, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın dünyada yalnızca doğal ve genetiği bozulmamış tek yaşam alanı olduğunu ifade etti. Alageyiklerin Ekim-Kasım aylarında çiftleştiğini ve her yıl Haziran ayında doğum yaptıklarını belirten Reçber, yeni doğan yavruların görülmesinin kendilerine büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

“Bu alanda alageyikler doğal yaşamlarını özgürce sürdürüyorlar. Türkiye'nin gelecek nesillere bırakacağı en önemli miraslar arasında yer alıyorlar. Hem Bakanlık hem de Genel Müdürlük olarak alageyiklerin neslinin devamı için ciddi çalışmalar yürütüyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, alageyiklerin (dama dama) popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan alageyiklerin korunması için Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde oluşturulan 521 hektar büyüklüğündeki Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden tehditlerden uzak yaşayan alageyiklerin sayıları artmaya devam ediyor. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.