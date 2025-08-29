DOLAR
Antalya'da 9'uncu Yöreler Renkler Festivali 6-12 Eylül'de Başlıyor

6-12 Eylül'de Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek 9'uncu Yöreler Renkler Festivali'nde yöresel kültür, sanat ve lezzetler sergilenecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:38
Antalya'da 9'uncu Yöreler Renkler Festivali 6-12 Eylül'de Başlıyor

Antalya'da 9'uncu Yöreler Renkler Festivali Başlıyor

Antalya'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek Yöreler Renkler Festivali, kentin kültür ve sanat yaşamına zenginlik katacak etkinliklerle 6-12 Eylül tarihlerinde Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek.

Program ve açılış

Festival, 6 Eylül'de Doğu Anadolu Gecesi ile başlayacak. Açılış gecesinde Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz sahne alacak.

Geceler ve öne çıkan isimler

Festivalin ikinci günü Karadeniz Gecesi düzenlenecek. Bu gecede, kemençenin genç virtüözü Ekin Uzunlar ile Karadeniz ezgilerini batı müziğiyle harmanlayan performanslar izlenecek. Ayrıca Orhan Çavuş, "Horon Zamanı" gösterisiyle seyirciyle buluşacak.

Etkinlik takvimi şu şekilde devam edecek: 8 Eylül'de Ege-Marmara Gecesi, 9 Eylül'de Akdeniz Gecesi, 10 Eylül'de Komşu Ülkeler Gecesi, 11 Eylül'de İç Anadolu Gecesi ve 12 Eylül'de Güneydoğu Anadolu Gecesi.

Gösteriler ve stantlar

Festival boyunca Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, her akşam farklı yörelere özgü dans gösterileri sunacak. Atatürk Kent Meydanı'nda kurulacak stantlarda ise 73 dernek, memleketlerinin yöresel yemeklerini, el sanatlarını ve doğal ile tarihi güzelliklerini tanıtacak.

Yöresel ürünler ve hediyelik eşyalarla ziyaretçilere adeta küçük bir Türkiye turu yaşatılacak; festival, yerel kültürlerin buluşma noktası olacak.

