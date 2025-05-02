Antalya'da Acı Biber Yeme Yarışmasında Şampiyonluk!

Antalya'daki Biber Yarışmasında Rekor Kırıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamındaki acı biber yeme yarışmasında nefes kesen anlar yaşandı. Yarışmaya katılan 30 cesur yarışmacı, 3 dakikada en fazla acı biber yeme mücadelesine girişti.

Açık Hava Etkinliği ve Hazırlıklar

Yarışma öncesinde katılımcılara, biberlerin acısını azaltmaları için domates ve ayran dağıtıldı. Yarışmacılar, jüri tarafından tartılan acı biberleri alarak yarışmaya başladı. Yarışma boyunca bazı katılımcıların gözlerinin yaşardığı, bazılarının ise acıyı dindirmek için sık sık ayran ve su tükettiği gözlemlendi.

Şampiyon Celal Demir

Yarışmanın galibi Celal Demir, 3 dakika içinde 398 gram acı biber yiyerek birinci oldu. Yarışmayı kazanan Demir, biberlerin kendisi için fazla acı olmadığını ve süre biraz daha uzasa daha fazla biber yiyebileceğini ifade etti. "Birinci olduğum için mutluyum. Geçen yıl ikinci olmuştum. Bu yıl şampiyonluğu aldım," diyerek duygularını paylaştı.

Ödül Töreni

Yarışma sonunda, dereceye giren katılımcılara ödülleri Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Başkan Mesut Avcıoğlu tarafından takdim edildi. Bu muhteşem etkinlik, Kumluca'nın yerel kültürünü ve tarımsal zenginliklerini kutlamak için önemli bir platform sağladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya katılanlar, 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için mücadele etti.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya katılanlar, 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için mücadele etti.