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Antalya'da Ağaca Çarpan Araç Kazası Güvenlik Kamerasında

Gazipaşa'da meydana gelen kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:45
Antalya'da Ağaca Çarpan Araç Kazası Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Kaza Anı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 1 kişinin yaralandığı bir kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Arzu A. yönetimindeki hafif ticari araç, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bir ağaca çarptı.

Kaza Anında Yaşananlar

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza nedeniyle sıkışan sürücüyü aracından başarıyla çıkardı ve hastaneye kaldırdı. Yaralanan sürücünün durumu hakkında henüz bir güncelleme yapılmadı.

Güvenlik Kamerası ile Kaydedilen Anlar

Ayrıca, kazanın meydana geldiği anlar bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerin incelenmesi ile kaza ile ilgili detaylar ortaya çıkabilir.

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